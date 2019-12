CALCIOMERCATO NAPOLI PSG ALLAN DRAXLER / Non c'era ieri nella debacle contro il Bologna che ha mandato su tutte le furie Carlo Ancelotti, Allan ha saltato la sfida di domenica pomeriggio per un problema fisico che potrebbe tenerlo fuori per dieci giorni. Il brasiliano è uno dei calciatori dati in partenza dopo la vicenda ammutinamento, le multe e l'aria di rivoluzione che si fa sempre più forte a Napoli. Accostato anche a Juventus e Inter, l'ex Udinese sarebbe tornato nel mirino del Paris Saint-Germain: Leonardo avrebbe riallacciato i rapporti con l'entourage del calciatore, già seguito dai parigini nello scorso mese di gennaio, e potrebbe farsi avanti con una nuova offerta alla riapertura del mercato.

Si parla di una proposta di prestito con obbligo di riscatto che potrebbe essere recapitata nelle prossime settimane a

Calciomercato Napoli, Allan-Psg: Draxler in azzurro

Una offerta che potrebbe anche essere accompagnata da un tentativo di scambio: il Paris Saint-Germain potrebbe mettere sul piatto Julian Draxler, 26 anni, trequartista tedesco che in questa stagione ha collezionato poche fugaci apparizioni per un totale di 7 presenze e poco più di 350 minuti giocati. Numeri che aprono la porta ad un'eventuale cessione invernale dell'ex Wolfsburg che a Napoli potrebbe andare rinfoltire il numero di centrocampisti ma essere impiegato anche da esterno di attacco, soprattutto in vista del possibile addio estivo di Callejon e Mertens. Da valutare ovviamente la questione ingaggio con il tedesco che a Parigi guadagna circa 5 milioni di euro.

