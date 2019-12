Calciomercato, il Fenerbahce guarda in casa Roma e Lazio

CALCIOMERCATO ROMA KOLAROV LAZIO - A 34 anni Aleksandar Kolarov sta dimostrando di poter giocare ancora a buoni livelli, sebbene le prestazioni del terzino sinistro serbo siano in leggero calo rispetto alla passata stagione. In estate ci fu un sondaggio di Inter e Juventus per Kolarov, ma alla fine non se ne fece nulla. Considerato il contratto in scadenza a giugno, a breve la Roma dovrà decidere se accelerare la trattativa per il rinnovo.

Anche perché si registra un ritorno di fiamma da parte dei turchi delche, secondo il sito 'sporx.com', vorrebbero sfruttare la situazione per riuscire a strapparlo allaa gennaio per una cifra inferiore ai 3 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, ESCLUSIVO: stage a Trigoria per un talento argentino

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, la Juve piomba sul gioiello di Fonseca

Calciomercato Lazio, Durmisi alternativa a Kolarov

Qualora dovesse nuovamente fallire l'assalto a Kolarov, il Fenerbahce sarebbe pronto a sbarcare sull'altra sponda del Tevere per fare un tentativo con Riza Durmisi. Il 25enne terzino sinistro danese di origini albanesi è stato escluso dalla lista Uefa per l'Europa League e non è stato mai schierato da Simone Inzaghi in Serie A. Segno evidente che non rientra nei piani della Lazio, ben disposta a cederlo nella sessione invernale di calciomercato. Anche per lui il club turco è pronto a stanziare poco meno di 3 milioni di euro.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Lazio, Immobile sceglie il suo futuro

Mercato Lazio, sfida alla Juventus per un difensore