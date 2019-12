FIORENTINA INFORTUNIO RIBERY / "Una lesione di primo/secondo grado a carico del legamento collaterale mediale della caviglia destra". Questo il bollettino ufficiale, diramato dalla Fiorentina, sull'infortunio accusato da Franck Ribery al termine del primo tempo della gara col Lecce. Si temeva un lungo stop per il francese, invece, stando alle informazioni raccolte da Calciomercato.it, i medici hanno fissato uno stop di 'sole' tre settimane.

Fiorentina, ritorno in campo Ribery: le ultime di CM.IT

Si parla addirittura di un suo possibile tentativo di rientro già per il match contro l'Inter del 15 dicembre.

Considerato però che la caviglia è una zona del corpo piuttosto delicata, specie per un calciatore, al 36enne potrebbe essere necessario ulteriore tempo per smaltire del tutto la lesione al legamento ed evitare di conseguenza una ricaduta. Il ritorno in campo di Ribery, alla Fiorentina (reduce da tre ko consecutivi) dalla scorsa estate, potrebbe quindi avvenire domenica 22 dicembre sempre al 'Franchi' ma contro la, o più verosimilmente all'inizio del nuovo anno.

