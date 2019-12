DIRETTA CAGLIARI SAMPDORIA - Il Cagliari ospita la Sampdoria nel monday night che chiude la quattordicesima giornata del campionato di Serie A. Da un lato i sardi di Maran hanno bisogno di un successo per agganciare la Roma al quarto posto in classifica e tornare in zona Champions. Dall'altra i blucerchiati di Ranieri vogliono allungare la striscia di quattro risultati utili per allontanarsi dalla zona retrocessione.

Calciomercato.it vi offre il match della 'Sardegna Arena' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

CAGLIARI (4-3-1-2): Rafael; Faragò, Klavan, Pisacane, Pellegrini; Castro, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. All. Maran

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Thorsby, Ferrari, Colley, Murru; Vieira, Ekdal, Jankto; Ramirez; Quagliarella, Gabbiadini. All. Ranieri

CLASSIFICA: Inter punti 37, Juventus 36, Lazio 30, Roma 28, Cagliari* 25, Atalanta 25, Napoli 20, Parma 18, Verona 18, Torino 17, Milan 17, Fiorentina 16, Bologna 16, Udinese 14, Sassuolo* 14, Lecce 14, Sampdoria* 12, Genoa 10, Spal 9, Brescia* 7.

*Una partita in meno