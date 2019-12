PALLONE D'ORO RONALDO AIC / Cristiano Ronaldo fuori dal podio del Pallone d'Oro e lontano da Parigi: sono queste le clamorose indiscrezioni che arrivano a poche ore dal via della cerimonia che consegnerà il trofeo individuale calcistico più ambito. Se fossero confermate le anticipazioni della vigilia, Lionel Messi si aggiudicherebbe il riconoscimento per la sesta volta in carriera, superando i due campioni d'Europa van Dijk e Salah: il difensore olandese e l'attaccante egiziano completerebbero il podio, un terzetto che non vedrebbe incluso per la prima volta anche il nome di CR7.

L'ultimo anno in cui Ronaldo non salì sul podio del mio fu nel 2010 con il dominiocon Messi, Iniesta e Xavi, mentre quella di questa stagione sarebbe la seconda volta dal 2007 ad oggi.

LEGGI ANCHE ---> Pallone d'Oro 2019, dalla Spagna tuonano: "Ronaldo penalizzato, ecco perché"

Pallone d'Oro, Ronaldo diserta la cerimonia

Un'esclusione a sorpresa che avrebbe portato l'attaccante della Juventus a prendere una clamorosa decisione: secondo quanto riportato da 'sportmediaset.it', infatti, Ronaldo non dovrebbe esserci questa sera a Parigi quando verrà consegnato il Pallone d'Oro, molto probabilmente al suo 'rivale' di sempre. Il numero 7 bianconero avrebbe preferito essere a Milano, dove sempre questa sera si terrà il Gran Galà del calcio organizzato dall'AIC in cui sarà premiato come miglior calciatore della stagione 2018/2019.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Pallone d'Oro, ESCLUSIVO Felici: "Non lo darei a Messi, né a Ronaldo. Ma il Liverpool..."

Pallone d'Oro, spuntano i risultati: Ronaldo fuori dal podio!