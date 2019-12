CALCIOMERCATO INTER VIDAL / Marotta sa bene che per consentire a Conte di provare a tenere un passo Scudetto dovrà rinforzare la squadra nel prossimo calciomercato di gennaio. Più precisamente esaudire le richieste del tecnico che ha voluto fortemente sulla panchina nerazzurra, richieste rappresentate da un nome su tutti: Arturo Vidal.

Calciomercato Inter, obiettivo Vidal: le richieste del Barcellona

Il cileno ha di recente riaperto all'addio al Barcellona a gennaio, il problema è che il club blaugrana non ha intenzione di privarsene se non a titolo definitivo e a fronte di una proposta da almeno 15 milioni di euro, come svelatovi da Calciomercato.it. Dal canto suo la società targata Suning non vorrebbe andare oltre la formula del prestito, con evidentemente annesso diritto di riscatto.

Ciò per questioni di bilancio ma soprattutto perché Vidal ha 32 anni e uno stipendio - parliamo di circa 8 milioni di euro - molto alto.

Calciomercato Inter, ostacolo inglese per Vidal: ma c'è il 'fattore' Conte

La formula non è l'unico ostacolo all'affare. L'altro di rilevanza è rappresentato dal Manchester United: fonti inglesi, di preciso il 'Sun', danno i 'Red Devils' pronti a sferrare l'assalto al classe '87 già a gennaio. Il club inglese potrebbe mettere sul piatto un contratto più ricco di quello dell'Inter e in particolare soddisfare le richieste del Barça. In caso di divorzio, comunque, Vidal potrebbe verosimilmente preferire Milano e l'Inter vista la presenza del suo 'mentore' Conte col quale è sempre in contatto.

