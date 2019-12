MILAN REGALI DI NATALE MAGLIA 120 ANNI IBRAHIMOVIC / Sono iniziati i festeggiamenti per il 120esimo Anniversario del Milan. Il giorno 16 dicembre prossimo per il club rossonero saranno passati esattamente 120 anni dalla fondazione, avvenuta per mano dell'inglese Herbert Kilpin. Come tappa di avvicinamento a questa data importante, il Milan oggi ha presentato la maglia con un design particolare, che celebra questa storica ricorrenza. Sulla divisa è stata stampata l'iconica dichiarazione del fondatore: "Saremo una squadra di diavoli. I nostri colori saranno il rosso come il fuoco e il nero come la paura che incuteremo agli avversari" .

Presente anche la firma di Kilpin; Tutte le scritte sono in oro.Una maglia speciale e in edizione limitate e numerata: ne sono state prodotte solamente 1899 (anno di fondazione) e sarà acquistabile in uno special cofanetto online ai siti PUMA.com e store.acmilan.com, in tutti i PUMA Store, negli Store Ufficiali di AC Milan (Casa Milan Store, Milan Store Galleria San Carlo, San Siro Store) e presso i migliori retailer di articoli sportivi.La maglia verrà indossata dai calciatori il 15 dicembre contro il Sassuolo, quando il Milan tornerà a San Siro dopo le due trasferte in Emilia-Romagna contro Parma e Bologna.

Calciomercato Milan, sognando Ibrahimovic

Il Milan per l'occasione spera di farsi un altro regalo. Il sogno - ma al momento è solo una suggestione - è quello di presentarsi davanti ai propri tifosi con Zlatan Ibrahimovic. Questa settimana si tornerà a lavorare al regalo di Natale, che tutti i tifosi vorrebbero. Possibile un ritorno in città di Raiola, dopo l'incontro di due settimane fa, già in questi giorni. Lo svedese è chiamato a prendere una decisione, sapendo che il Milan è la squadra che più di tutte sta facendo sul serio. Un contratto da 9,5 milioni di euro per 18 mesi è l'offerta presentata al suo agente. A San Siro il 15 dicembre ci saranno comunque tanti ex calciatori che hanno fatto la storia del Milan e la speranza è che ci sia anche Ibra. Un Ibra, però, desideroso di scriverne di nuove di pagine.

