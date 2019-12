PALLONE D'ORO RONALDO / Ci siamo per il Pallone d'Oro 2019. Stasera alle 20, a Parigi, ci sarà la consegna dell'ambito premio. Trenta i calciatori in lizza, con le prime indiscrezioni non certo a favore di Cristiano Ronaldo. A quanto pare il fuoriclasse della Juventus, autore fin qui di una stagione molto deludente, risulta fuori dal podio.

Stando a Francesc Aguilar, giornalista spagnolo del 'Mundo Deportivo', il portoghese non paga le prestazioni ben al di sotto dei suoi standard, bensì il fatto di giocare in un campionato - quello italiano - che non ha la stessa visibilità delle big dellae dellain generale.

Pallone d'Oro 2019, "Ronaldo una vittima!"

"Guardando le votazioni del Pallone d'Oro è chiaro che, oltre al livello dei calciatori, è fondamentale giocare nel Barcellona, nel Real Madrid oppure nella Premier League, il calcio più visto in tv e sui social network mondiali. Cristiano ne è stato vittima alla Juventus", il tweet a difesa di CR7 che, va detto, ha avuto un 2019 tutt'altro che esaltante con l'eccezione rappresentata dalla gara di ritorno degli ottavi di Champions dello scorso anno contro l'Atletico Madrid. Da un po', non a caso, si parla di un suo possibile addio alla Juve al termine della stagione.

