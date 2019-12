Napoli, la squadra torna in ritiro! Ancelotti sceglie la linea dura

NAPOLI RITIRO ANCELOTTI / Il Napoli vive la peggior crisi di risultati dell'ultimo decennio e oggi, la squadra, si è ritrovata col tecnico a Castel Volturno per provare a chiarirsi. Ancelotti ha annullato il giorno di riposo previsto per questo lunedì e ha tenuto a colloquio i suoi calciatori durante oltre un'ora, optando per la linea dura, contraddicendo la sua avversione ai ritiri dichiarata pubblicamente prima dell'ammutinamento di novembre.

Napoli, De Laurentiis riflette sul futuro di Ancelotti

Il club azzurro, infatti, ha ufficializzato la sua scelta di tenere i calciatori a Castel Volturno da mercoledì, fino al match di Udine in programma sabato alle 18.

La decisione è del tecnico, che ieri ha assegnato parte della responsabilità della delicata situazione ai calciatori, visto che "sono loro che vanno in campo".nel frattempo, medita.

Il patron partenopeo non vorrebbe esonerare l'allenatore, che ha sempre stimato, soprattutto per la penale che porterebbe il costo dell'addio a circa 20 milioni di euro lordi. Qualche contatto con altri tecnici c'è stato, ma per ora si va avanti con l'ex milanista, che deve cambiare marcia da subito: la zona Champions non è mai stata così lontana.

