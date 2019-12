Calciomercato Torino, addio Zaza: ritorno al passato per la punta

CALCIOMERCATO TORINO ZAZA SASSUOLO /Simone Zaza potrebbe molto presto salutare Torino. Non ne ha dubbi l'edizione odierna di 'Tuttosport', che parla esplicitamente di rottura tra la punta e Walter Mazzarri, tra i quali non c'è mai stato feeling.

LEGGI ANCHE --> Calciomercato Torino, da Bonifazi a Zaza: obiettivo cessioni

Calciomercato Torino, l'offerta del Sassuolo per Zaza

L'ex juventino non è sceso in campo contro il Genoa nonostante l'assenza di Belotti, col tecnico che gli ha lanciato una frecciata chiara in conferenza stampa: "Bisogna compiere scelte forti: chi si allena meglio, gioca".

Il calciatore, a quanto pare, considera conclusa la sua esperienza granata e potrebbe cambiare aria a gennaio. Ilsogna di ricomporre con lui la coppia coned ha proposto a Cairo il prestito fino al termine della stagione con diritto di riscatto. La possibilità è concreta ed incontrerebbe il gradimento del giocatore: se ne riparlerà.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Roma, ESCLUSIVO: stage a Trigoria per un giovane argentino

Pallone d'Oro, spuntano i risultati: Ronaldo fuori dal podio!