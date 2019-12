CALCIOMERCATO EMRE CAN BERNARDESCHI / Passo falso per la Juventus ieri pomeriggio nel lunc-match contro il Sassuolo. Il 2-2 di fronte alla squadra di De Zerbi costa il primato in classifica agli uomini di Sarri, sorpassati in vetta dall'Inter vittoriosa 2-1 con la Spal. Una Juve a due facce nel lunch-match della 14° giornata di Serie A: svogliata e senza mordente per 50 minuti come sottolineato dallo stesso tecnico bianconero a fine gara, che dopo il 2-1 di Caputo ha cambiato passo complice anche l'ingresso in campo di Paulo Dybala.

Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non soloClicca Qui!

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, addio Emre Can? Paratici svela i piani

Calciomercato Juventus, flop Emre Can: a gennaio ipotesi cessione

La 'Joya' non ha tradito le attese, procurando il rigore del pareggio e creando i maggiori pericoli per la porta difesa dal baby e ottimo Turati. Ancora sottotono invece Cristiano Ronaldo, malgrado il penalty del 2-2 e una gran punizione sui cui si è superato il 18enne portiere del Sassuolo. Ma non è stato soltanto CR7 a deludere nello scacchiere di Maurizio Sarri. Il mister campano ha concesso un'opportunità dal 1' ad Emre Can, che il nazionale tedesco però non ha sfruttato al meglio. Lento e macchinoso, l'ex Liverpool ha sciupato anche due ottime occasione in area avversaria.

Can era partito titolare solamente nella trasferta di Lecce prima della sfida con il Sassuolo, non fornendo però una prova convincente.

LEGGI ANCHE: Juventus-Sassuolo: fischi per Bernardeschi, Boga cattura l'occhio

Calciomercato Juventus, Bernardeschi rischia: nuovo esame fallito

Il futuro a Torino del classe '94 si fa sempre più nebuloso, alimentato dai rumors di mercato che lo vogliono lontano dalla Juventus già nelal finestra di gennaio. Emre Can reclama più spazio anche in vista dei prossimi Europei, con il Borussia Dortmund in particolare sulle tracce del giocatore. Oltre ai gialloneri, anche Bayern Monaco e Manchester United avrebebro mostrato interesse per il tedesco, valutato tra i 35 e i 40 milioni di euro dalla dirigenza della Continassa. A steccare nel match con il Sassuolo è stato pure Federico Bernardeschi, che ha fallito un altro esame da trequartista. L'ex Fiorentina non riesce a trovare continuità nel ruolo ed è stato più volte beccato dai tifosi dello 'Stadium' e fischiato durante la sostituzione con Dybala. Il fantasista numero 33, se dovesse continuare a non convincere, potrebbe finire nella lista dei cedibili di Paratici e Nedved a fine stagione, con il nazionale azzurro già nel mirino del Barcellona l'ultima estate. Oltre ai blaugrana, Bernardeschi ha amiratori anche in Premier League tra cui figura il Manchester United.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: bianconeri alla finestra per van Dijk!

Calciomercato Inter e Juventus, le ultime su Chiesa: vantaggio Marotta

Juventus-Sassuolo, le pagelle: scossa Dybala, CR7 non convince. Boga incanta