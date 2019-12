CALCIOMERCATO ATALANTA PASALIC / Tra Serie A e Champions League, Mario Pasalic prosegue la sua crescita con la maglia dell'Atalanta.

Il centrocampista classe 1995, approdato in prestito dale riscattabile per 15 milioni di euro, sta iniziando a far gola alle migliori società italiane ed europee: clicca qui per restare aggiornato. Tuttavia, riporta 'Tuttosport', dopo aver prolungato il suo prestito la scorsa estate, i nerazzurri ora si sarebbero decisi a esercitare il riscatto a titolo definitivo.

