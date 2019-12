Calciomercato e corsa Champions, è lotta tra le big: Chiesa e Ibrahimovic nomi caldi

SERIE A CHAMPIONS LEAGUE CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER ROMA MILAN NAPOLI / La quattordicesima giornata di Serie A, che si concluderà questa sera con Cagliari-Sampdoria, ha fornito indicazioni importanti per quanto riguarda le squadre più accreditate per un posto nella prossima edizione della Champions League. Juventus, Inter, Roma, Lazio, Atalanta, Napoli e Milan stanno viaggiando su piani diversi in classifica, sebbene uno dei loro obiettivi risulti essere quello di un piazzamento utile nella importante competizione europea. Per raggiungerlo inoltre sarà anche importante operare sul mercato e, in questo senso, la finestra invernale potrebbe risultare decisiva. Vediamo quindi i possibili scenari che potrebbero palesarsi durante questi due mesi invernali.

Corsa Champions, Inter, Juventus, Lazio e Roma in vantaggio. Dicembre e gennaio decisivi per Napoli e Milan

L'attuale campionato di Serie A sta dando risposte poco scontante per quanto riguarda la lotta per i primi quattro posti del campionato, utili per approdare di diritto alla prossima Champions League. L'Inter attualmente è balzata in testa alla classifica, grazie alla vittoria contro la SPAL che ha permesso agli uomini di Conte di superare la Juventus, fermata ieri dal Sassuolo. Terza e quarta posizione sono occupate al momento da Lazio e Roma, le quali stanno mettendo a frutto le indicazioni fornite rispettivamente da Inzaghi e Fonseca, tecnici che puntano molto sulla coesione del gruppo e sul gioco collettivo. Tre punti sotto ai giallorossi troviamo Cagliari, che giocherà stasera, e Atalanta, reduce quest'ultima dalla netta vittoria sul campo del Brescia. A rincorrere poi ci sono diverse squadre, tra cui Napoli e Milan, distanti dal quarto posto rispettivamente 8 e 11 punti.

L'impressione è che per delineare con maggiore precisione le reali pretendenti per un posto nell'Europa che conta saranno importanti i mesi di dicembre e gennaio. In questi due mesi molte di queste squadre si sfideranno tra loro: già durante il quindicesimo turno infatti l'Inter ospiterà la Roma mentre la Juventus andrà a fare visita alla Lazio. Un'altra sfida delicata è quella che si svolgerà il 22 dicembre, giorno in cui l'Atalanta se la vedrà in casa con il Milan di Pioli, in un match che potrebbe tirare fuori quasi definitivamente i rossoneri dalla corsa al quarto posto. Il 2020 poi si inaugurerà con Napoli-Inter, partita che dirà molto sulle aspirazioni di questa stagione dei partenopei, decisamente sottotono in questa stagione e ben lontani da quanto messo in mostra gli anni scorsi. Attenzione poi alla giornata numero 19: in quel frangente il campo vedrà giocare Roma-Juventus, Cagliari-Milan, Lazio-Napoli e Inter-Atalanta, quattro partite in cui una vittoria permetterebbe di guadagnare tre punti pesantissimi sui club concorrenti.

Calciomercato, Chiesa tra Inter e Juventus. Kean e Mariano Diaz in orbita di Milan e Roma: il Diavolo punta anche Ibrahimovic

Il mese di gennaio poi si concluderà con altri match decisamente delicati: il Napoli ospiterà la Juventus, l'Inter il Cagliari e nella Capitale si terrà la stracittadina tra giallorossi e biancocelesti.

Inter e Juventus sono due delle squadre italiane che potrebbero infiammare il calciomercato invernale. Un nome pronto a scaldare i tifosi è quello di Federico Chiesa. L'esterno della Fiorentina infatti è finito da tempo nei radar delle due big, che stanno valutando la possibilità di farsi avanti già il prossimo mese. Chiesa, che vuole indossare al più presto la maglia di un top club, sarebbe disposto a lasciare la Viola anche metà stagione. In questo senso un'offerta che potrebbe far vacillare i toscani potrebbe arrivare dai nerazzurri, i quali valutano la possibilità di mettere su piatto 40 milioni più il cartellino di Politano. La Beneamata sta poi sondando con grande interesse la situazione legata al futuro di Rakitic, che potrebbe lasciare presto il Barcellona. Gennaio poi potrebbe infine consegnare a Marotta altri nomi importanti, tra i quali c'è anche quello di Alessandro Florenzi, poco utilizzato da Fonseca quest'anno.

Anche Roma e Milan potrebbero aumentare il loro peso in avanti a gennaio. Due profili in comune sono quelli di Moise Kean e di Mariano Diaz, calciatori che al momento non stanno facendo le fortune dei loro club e che potrebbero diventare caldissimi il prossimo mese. Il Diavolo poi sta studiando con interesse la fattibilità dell'operazione Ibrahimovic, pronto a lasciare a fine anno a parametro zero i LA Galaxy e a continuare la sua carriera altrove. A parlare del possibile innesto in squadra dello svedese ci ha pensato anche ieri sera Stefano Pioli: "Con la società c'è un grande confronto, vediamo quello che succederà".

Anche in casa Napoli infine sta tenendo banco il mercato, sia in entrata che in uscita. Sotto quest'ultimo aspetto bisogna registrare la quasi sicura permanenza in Campania di Callejon, situazione confermata dal suo agente ai microfoni di Calciomercato.it. In entrata poi attenzione ad Amrabat, tra i migliori ieri del Verona nella sfida contro i giallorossi: il marocchino, come confermato dal suo agente, valuterà il suo futuro a gennaio, visti anche gli interessi in Italia di Fiorentina e Inter.