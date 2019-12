CASO BERGAMINI / Nuovi sviluppi sull'inchiesta per la morte di Denis Bergamini, ex calciatore trovato morto il 18 novembre 1989. Il gruppo Facebook 'Verità per Denis' nelle scorse ore ha emanato un comunicato: "A 30 anni esatti dall'omicidio di Denis Bergamini, proprio quando la società civile si aspettava una svolta definitiva della vicenda, il procuratore Facciolla, titolare della nuova inchiesta, viene trasferito a Potenza dalla sezione disciplinare del Csm - si legge - Senza voler entrare nel merito di questa decisione, esprimiamo la nostra fondata preoccupazione sull'evoluzione della vicenda giudiziaria che riguarda Denis.

Per troppi anni abbiamo assistito, in colpevole silenzio, ad una gestione approssimativa e superficiale del caso Bergamini. Non possiamo accettare che una Verità raggiunta con tanti sforzi e sacrifici venga accantonata a causa di episodi esterni e scelte amministrative che potrebbero definitivamente bloccare tutto. Per questa ragione, ci troveremo tutti sabato 7 dicembre 2019, alle ore 15:00, all'ingresso del tribunale di Cosenza, per manifestare la nostra preoccupazione e il nostro dissenso e chiedere garanzie sulla corretta gestione delle prossime fasi giudiziarie. Denis e la sua famiglia hanno già subito troppe ingiustizie, non lasciamoli soli in questo momento, unitevi a noi nella richiesta di Giustizia". Clicca qui per restare aggiornato.