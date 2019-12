JUVENTUS INTER BUFFON CONTE SCONCERTI / Mario Sconcerti, noto giornalista, sulle colonne del 'Corriere della Sera' come di consueto fornisce la propria analisi sull'ultima giornata di campionato disputata che si chiuderà questa sera con il monday night tra Cagliari e Sampdoria. A partire dal passo falso della Juventus e dal sorpasso di Conte a Sarri: "È stata ripresa e superata la squadra che da otto anni e mezzo domina. Ed è stata ripresa quando ormai era nell’aria un profumo di sufficienza. Era la Juve migliore ma non quella attesa, faceva troppe volte fatica, non trovava bellezza, si permetteva errori che nessuno ha mai commesso a questi livelli". Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, da Grosso ad Ancelotti: le panchine di Serie A a rischio

Il ruolo di Buffon: "Per esempio, il portiere è unico, si cambia quando sta male o commette troppi errori. Permettersi anche solo il lusso di far giocare Buffon per farlo entrare in un record è qualcosa di velleitario che non rispetta nemmeno Buffon e di certo non rispetta il calcio.

Nell’anno della presunzione la Juve ha avuto la sfortuna di trovare un ottimo avversario allenato da Conte".

Il fattore Conte: "Era la peggior cosa capitabile perché Conte è il gesuita dell’eresia sufficiente, vive per punire chi si ferma, chi si accontenta. Il premio è sempre in fondo a un sacrificio costante. Guardando la sua Inter viene da pensare a un altro calcio, non più fatto di schemi ma di insistenza, di oscurità, di espiazione. Ma funziona. Baratta il senso di colpa col piacere, sono la stessa cosa, si liberano l’uno con l’altro. Conte è un sofista demoniaco che trasforma tutto in energia e solerzia, a mani giunte. Contro questo avversario che quasi prescinde dagli uomini che ha, la Juve non era che destinata a subire. La Juve ha un calcio imperiale ma bizantino. L’Inter è monacale, di quelle fedi sottili dove il peccato è sempre presente ma è come un equivoco, bastano tre preghiere per redimersi e nel frattempo esisti, resisti. Non so come andrà a finire, ma era tempo di avere un campionato equilibrato".

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE

Inter e Roma, sfida alle big per un talento argentino: le ultime di CM.IT

Ultime CM.IT – Inter, Barcellona pazzo di Lautaro. Il ‘Toro’ attende il rinnovo