PALLONE D'ORO CERIMONIA ORARIO FINALISTI PROGRAMMAZIONE TV / Questa sera alle ore 20.00 a Parigi ci sarà la cerimonia di consegna del Pallone d'Oro 2019. Sono trenta i calciatori in lizza per il successo, e per la prima volta nella storia del prestigioso premio, il vincitore della scorsa edizione, Luka Modric, non è stato inserito nel gruppo. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Pallone d'Oro 2019, la lista dei 30 finalisti

Sono 30 i candidati che tenteranno di aggiudicarsi il premio individuale più prestigioso ed ambito del mondo del calcio.

Guida la truppa Lionel, grande favorito per questa edizione,vincitore al pari dell'argentino di cinque edizioni, e

Ecco la lista completa dei finalisti rivelata da 'France Football', ideatrice ed organizzatrice del premio:

Sadio Mané, Sergio Agüero, Frenkie De Jong, Hugo Lloris, Dušan Tadic, Kylian Mbappé, Trent Alexander-Arnold, Donny van de Beek, Pierre-Emerick Aubameyang, Marc-André ter Stegen, Cristiano Ronaldo, Alisson, Matthijs de Ligt, Karim Benzema, Georginio Wijnaldum, Virgil van Dijk, Bernardo Silva, Heung-min Son, Robert Lewandowski, Roberto Firmino, Lionel Messi, Riyad Mahrez, Kevin de Bruyne, Kalidou Koulibaly, Antoine Griezmann, Eden Hazard, Mohamed Salah, Marquinhos, Raheem Sterling e Joao Felix.

Pallone d'Oro 2019, dove vedere la finale: orario e programmazione Tv

L'appuntamento è fissato per le ore 20.00. L’evento sarà visibile anche in live streaming su “Sportmediaset.it" e sull’app “SportMediaset” (gratuita per tutti i sistemi operativi), mentre sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Canale 20.

