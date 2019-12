ITALIA MANCINI / Fiducioso sulle prospettive della Nazionale italiana, il c.t. Roberto Mancini ha fatto il punto della dituazione: "Stiamo venendo da buone prestazioni, l'Europeo si giocherà tra sei mesi. Non credo che il gruppo sia semplice, sono squadre difficili da affrontare ma c'è ottimismo - le sue parole a 'Radio anch'io Sport' - Loro non hanno niente da perdere. La Svizzera è sempre fastidiosa da incontrare, Petkovic ci conosce. Il Galles può essere la sorpresa. Stage? Visto che non ci sono bisognava trovare una soluzione per vedere anche giocatori più giovani e conoscerli più in fretta. Sorprese nei convocati? Il gruppo è un po' delineato, ma se esce fuori un giocatore giovane e straordinario nei prossimi mesi ci farebbe piacere. Mi sembra che in questo momento le cose stiano andando bene, il gruppo è abbastanza delineato".

Mancini ha proseguito la sua disamina: "Attacco? Noi fortunatamente nelle dieci gare di qualificazione non abbiamo avuto grandi problemi. Chi ha giocato ha sempre fatto bene, abbiamo fatto tanti gol - prosegue il ct - Speriamo che Immobile, Belotti e altri continuino a fare gol. Italia 90? C'era un clima straordinario, nel gruppo eliminatorio sarà fondamentale. Ci sono squadre di varie fasce, non è semplice vincere tutte le partite. Turati? A livello di portieri siamo messi benissimo. Questo ragazzo è molto giovane, poi la speranza è che sia bravo come ha dimostrato ieri. Titolare in attacco? Mancano sei mesi, bisogna vedere nella situazione specifica".

