ATALANTA ZAPATA INFORTUNIO / Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', Duvan Zapata oggi rientrerà in Italia dalla Spagna per ritirare il premio al Gran Galà del calcio Aic e da domani è atteso a tempo pieno a Zingonia.

Dopo aver lavorato a Siviglia con il fisioterapista Carlos Moreno Pedosa, il centravanti colombiano dell'può considerarsi vicino alla guarigione e ora è tempo di accelerare i tempi di rientro in vista della delicata sfida di Champions League contro lo. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Atalanta, infortunio Zapata: obiettivo Shakhtar

Il ritorno in Italia di Zapata è indispensabile anche per motivi burocratici visto che l'attaccante ha bisogno del visto per volare con la squadra in Ucraina il 10, per la gara decisiva con lo Shakhtar. L'obiettivo rimane la convocazione, se non prima già sabato contro il Verona, ma tutto dipenderà dalle risposte in allenamento e dalle valutazioni conseguenti che farà Gasperini nel ritrovarlo dopo una settimana di lavoro in Spagna. Da domani partirà un lavoro specifico, per cancellare la sensazione di fastidio data da una classica fibrosi cicatriziale.

