Juventus, 'annuncio' su Ronaldo: "Grande problema con Sarri!"

JUVENTUS CRISTIANO RONALDO SARRI CASSANO / Nonostante il rigore segnato ieri contro il Sassuolo, prosegue il momento opaco di Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese non sembra essersi adattato al meglio nei dettami tattici di Sarri, fattore che sta alimentando acune indiscrezioni su possibili malumori tra le parti: clicca qui per restare aggiornato. Così, anche Antonio Cassano ha voluto annunciare il suo punto di vista: "Penso che Ronaldo abbia un grande problema con Sarri - le sue parole a 'Tiki Taka' - Tutto è nato dalle due sostituzioni consecutive, un giocatore del genere lo irriti.

Secondo me, tra loro c’è un problema che la Juve è brava a tenere sotto traccia".

L'ex fantasista, infine, non ha rispariato aspre critiche a Szczesny: "Il dato di fatto è che dovrebbe giocare Buffon e non Szczesny, perché Gigi è più forte - prosegue Cassano - Nella sua storia, il polacco non mi pare che abbia vinto granché. Ha fatto sempre il secondo, a gente come Almunia o Fabianski, non è un fenomeno".

