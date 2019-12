CALCIOMERCATO INTER CONTE MAROTTA / Dopo l'ultimo week end di calcio giocato, la Serie A ha una nuova capolista. L'Inter ieri ha approfittato del passo falso della Juventus battendo 2 a 1 la Spal grazie alla doppietta di Lautaro Martinez. Risultato fondamentale che prospetta un prosieguo di campionato esaltante per la lotta al vertice. Tuttavia, come già da tempo spiegato dal tecnico Conte, la squadra nerazzurra necessita di alcuni rinforzi nel calciomercato di gennaio. Così, tra i tanti nomi caldi potrebbe spuntare una sorpresa: clicca qui per restare aggiornato.

Calciomercato Inter, summit tra Conte e Marotta: le ultime

Ancora molto incerta della qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, l'Inter inizia già a programmare il lavoro da svolgere nella sessione invernale. Le trattative per gli obiettivi primari sono ancora in una fase di incubazione, in attesa di capire quale sarà il destino nella competizione europea.

Tuttavia, riporta la 'Gazzetta dello Sport', in programma ci sarebbe un summit tra Conte eper definire nei dettagli il da farsi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, botta e risposta Marotta-Faggiano su Kulusevski

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Marotta: "Vidal? Tanti lo vorrebbero, ma..."

Calciomercato Inter, non solo Vidal e Kulusevski

Classe 1987, Vidal è in cima alle preferenze dell'Inter, ma ad oggi non si registrano aperture del Barça alla possibilità di una cessione in prestito, con diritto o obbligo di riscatto. Un altro nome vagliato è Kulusevski dell'Atalanta, attualmente in prestito al Parma, dove ha mostrato grandi potenzialità. Non sono da escludere, però, soluzioni attualmente sotto traccia: tra i due talenti potrebbe quindi spuntare presto un nome a sorpresa.

LEGGI ANCHE >>> Inter, Conte esalta Vidal: annuncio di mercato

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, caccia al centrocampista: spunta la soluzione low cost

Calciomercato Inter, da Giroud a Gabigol: le ultime

Intanto, nel reparto offensivo, nonostante il possibile rientro anticipato di Sanchez, si valutano alcuni movimenti. La cessione di Gabigol, anche ieri autore di una doppietta in Brasile, servirà a finanziare i colpi in entrata, tra i quali potrebbe figurare Giroud del Chelsea, roccioso attaccante di esperienza e già conosciuto da Conte, che lo allenò in terra inglese. Importanti novità si attendono quindi nel giro di poche settimane.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, assalto a Lautaro Martinez: Barcellona sorpassato

Inter, Sanchez brucia le tappe: da Giroud a Mertens, cambia la strategia

Inter, una cessione e due rinforzi super: Conte esulta!