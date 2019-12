Verona-Roma, Fonseca: "Chi conosce Pellegrini sa quanto è forte"

VERONA ROMA FONSECA / Al termine di Verona-Roma, Paulo Fonseca ha commentato la vittoria per 3-1 in casa degli scaligeri, firmata da Kluivert, Perotti e Mkhitaryan. Ecco le parole dell'allenatore portoghese ai microfoni di 'Sky Sport':

PARTITA - "È stata una vittoria da grande squadra per l'atteggiamento che abbiamo avuto, contro un rivale che gioca bene, molto difficile da affrontare.

Il Verona si difende bene e pressa in maniera aggressiva, magari non siamo stati perfetti palla al piede ma in queste partite conta molto l'atteggiamento".

Verona-Roma, Fonseca: "A volte non è possibile dominare il gioco"

PELLEGRINI - "Chi lo conosce sa bene quanto è forte. È bravissimo nell'ultimo passaggio, da grande giocatore".

EQUILIBRIO- "La squadra è migliorata, è un elemento fondamentale per noi. Quando in difesa siamo sicuri, tutta la squadra ha maggiore fiducia. Ci piace dominare il gioco, ma in alcune gare non è possibile, come in quella di stasera".

