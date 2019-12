Atletico-Barcellona 0-1: Messi segna e si avvicina al Pallone d’Oro

ATLETICO BARCELLONA MESSI / Il Barcellona continua la battaglia per il titolo col Real Madrid con una grande vittoria in casa dell'Atletico Madrid di Simeone, in un match che in Spagna elogiano per la sua bellezza e la sua intensità. Se il gol è stato soltanto uno, il merito è di Marc Ter Stegen, che ha neutralizzato almeno due occasioni chiarissime per i colchoneros, di Morata ed Hermoso.

Liga, il Barcellona aggancia il Real Madrid. Atletico sesto

I catalani, che nel primo tempo hanno colpito un palo con una conclusione di Pique su calcio d'angolo, hanno trovato la rete del trionfo con il solito Leo Messi.

L'argentino ha firmato il suo 30esimo gol in 39 sfide ufficiali con i madrileni concludendo una bella combinazione con

Per molti, è il sigillo definitivo per il sesto Pallone d'Oro, che domani potrebbe consegnargli France Football. Il Barça, grazie a questa vittoria, raggiunge il Real Madrid in testa alla Liga con 31 punti, mentre l’Atleti scivola al sesto posto, a sei lunghezze dalla vetta.

