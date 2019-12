CALCIOMERCATO JUVENTUS VAN DIJK / Juventus alla finestra per Virgil van Dijk. È la bomba di calciomercato circolata in Spagna nelle ultime ore: secondo quanto riportato da 'El Desmarque', infatti, la trattativa tra il Liverpool e il forte difensore olandese per il rinnovo del contratto è al momento in stand-by.

Come riferisce il portale spagnolo, il candidato al Pallone d'Oro chiede un ingaggio almeno pari al suo compagno di Nazionale de Ligt. Proprio la Juventus, insieme a Real Madrid e PSG, starebbero così osservando con grande attenzione la situazione in casa 'Reds'. Van Dijk potrebbe tornare a far parlare di sé anche in sede di mercato.

