JUVENTUS SASSUOLO CRISTIANO RONALDO / Non basta alla Juventus il ritorno al gol su rigore di Cristiano Ronaldo per conquistare i tre punti contro il Sassuolo. L'attaccante portoghese, comunque non positivo nonostante la rete, ha postato il seguente messaggio su Instagram dopo l'inaspettato 2-2 contro i neroverdi: "Non è il risultato che volevamo ma continueremo a lavorare duramente per raggiungere i nostri obiettivi".

Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo

La squadra di Sarri è ora costretta ad inseguire l'Inter di Conte e attesa sabato prossimo dalla complicata trasferta sul campo della Lazio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>

Juventus-Sassuolo, Sarri: "Poca testa, troppi errori. Ronaldo in ripresa"

VIDEO - Serie A, Juventus-Sassuolo 2-2: gol e highlights