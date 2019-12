SERIE A NAPOLI BOLOGNA CRONACA/ Arriva un'altra brutta batosta per il Napoli di Carlo Ancelotti che, dopo il pareggio decisamente confortante ad Anfield con il Liverpool, cade in casa contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Eppure, nel primo tempo, sono gli azzurri a partire forte con la rete, poi annullata, di Hirving Lozano. A pochi minuti dalla fine del primo tempo segna anche Llorente, in questo caso però il gol è valido ed il Napoli è in vantaggio. Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

Nella ripresa cambia tutto. Skov Olsen, subentrato, è rapido in area a depositare in rete e a pareggiare per il Bologna. Il Napoli non riesce a reagire con forza e, al minuto 80, Sansone sigilla la grande prestazione della squadra felsinea superando Ospina e regalando la vittoria ai suoi.

Continua invece il periodo nero per il Napoli, sempre più giù in classifica e molto distante dalle posizioni di vertice.

TABELLINO

Napoli (4-4-2): Ospina, Maksimovic, Manolas, Koulibaly, Di Lorenzo, Fabian, Zielinski, Elmas (dal 18′ st Mertens), Insigne, Lozano (dal 37′ st Younes), Llorente. A disposizione: Meret, Karnezis, Mario Rui, Hysaj, Luperto, Gaetan, Callejon. Allenatore: Ancelotti

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Krejci; Medel, Poli; Orsolini (dal 1′ st Skov Olsen), Dzemaili, Sansone; Palacio (dal 40′ st Destro). A disposizione Da Costa, Sarr, Paz, Mbaye, Krejci, Corbo, Schouten, Svanberg, Skov Olsen, Juwara. Allenatore: Mihajlovic (Taniga)

Reti: al 41′ Llorente, al 13′ Skov Olsen. al 35′ st Sansone

Ammonizioni: Medel, Koulibaly, Medel, Dzemaili

Espulsioni:

CLASSIFICA SERIE A: Inter 37 punti, Juventus 36; Lazio 30; Cagliari*, Roma* e Atalanta 25; Napoli 20; Parma e Verona* 18; Torino a Milan 17; Bologna, Fiorentina 16; Udinese, Sassuolo* e Lecce 14; Sampdoria* 12; Genoa 10; Spal 9; Brescia* 7.

*una partita in meno