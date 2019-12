Watford, UFFICIALE: esonerato Quique Sanchez Flores

WATFORD UFFICIALE ESONERO QUIQUE SANCHEZ FLORES/ Periodo un po' complicato in casa Watford. La sconfitta di ieri in casa del Southampton si è dimostrata fatale per Quique Sanchez Flores, tecnico spagnolo, che è stato sollevato ufficialmente dall'incarico.

Il Watford attualmente si trova all'ultimo posto in classifica nel campionato inglese, a tre punti dalla penultima piazza occupata dal Norwich City e a ben 7 da un altro club in netta difficoltà, l'Everton 17esimo. Stando a quanto riportato dai media inglesi, al posto di Sanchez Flores, dovrebbe arrivare Chris Hughton.