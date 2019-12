JUVENTUS SASSUOLO GRAZIANI CRISTIANO RONALDO/ Intervistato ai microfoni di 'Radio Sportiva', Ciccio Graziani, ex giocatore di Roma e Torino, ha parlato della sfida pareggiata dalla Juventus contro il Sassuolo di Roberto De Zerbi: "In questa squadra non vedo molto la mano di Maurizio Sarri, ha capito che deve adeguarsi a ciò che ha a disposizione.

I bianconeri erano stanchi e lo svarione di Buffon ha fatto intendere che non sarebbe stata una giornata positiva".

Graziani ha poi aggiunto: "In questa Juventus Cristiano Ronaldo non gira, e questo gli altri compagni di squadra lo sentono. Le sue prestazioni non buone sono una notizia, ha una condizione fisica pessima ed è quasi un uomo regalato agli avversari".

