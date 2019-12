Calciomercato Milan, retroscena Napoli e Bayer: Theo Hernandez conferma le anticipazioni di CM.IT

CALCIOMERCATO MILAN THEO HERNANDEZ NAPOLI BAYER / Il grande colpo di calciomercato dell'estate milanista è sempre più Theo Hernandez. Rilevato a titolo definitivo dal Real Madrid, il laterale spagnolo è salito a 3 gol con la rete decisiva contr il Parma e sta diventando sempre più importante nello scacchiere rossonero.

Una grande intuizione di mercato per ilche come vi avevamo anticipato su Calciomercato.it in estate ha dovuto battere la concorrenza di diversi grandi club. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato di Serie A---> clicca qui!

Ci aveva provato il Napoli con Ancelotti, quindi anche il Bayer Leverkusen che si era inserito. Lo ricorda lo stesso Theo Hernandez, intervistato dal quotidiano transalpino 'L'Equipe': "Quella di arrivare al Napoli era una pista molto calda. Ho parlato con Carlo Ancelotti e sono stato anche a un passo dal BayerLeverkusen. Ho avuto contatti con club inglesi importanti, ma c'erano meno garanzie di continuità di gioco - dice Hernandez che poi si concentra sulla scelta di arrivare al Milan -. Avevo bisogno di giocare e il mio incontro con Paolo Maldini mi ha fatto cambiare idea. È venuto a trovarmi a Ibiza, abbiamo legato da subito. Maldini è un mito, probabilmente il migliore di sempre nel mio ruolo. Abbiamo parlato e mi conosceva bene. Quando è uno come Maldini che ti sceglie ti dà fiducia".

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Bomber a sorpresa: le parole di Theo Hernandez