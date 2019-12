ZONA MISTA PARMA MILAN / Il Milan ritrova la vittoria. I rossoneri espugnano il Tardini con un gol di Theo Hernandez nei minuti finali.

Al termine del match vinto 1-0 contro ilè intervenuto in zona mista proprio il terzino rossonero: "Oggi era importante vincere - ammette il calciatore - Capocannoniere del Milan? Io devo pensare a dare il meglio per me e per la squadra".