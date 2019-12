CALCIOMERCATO INTER VIDAL CONTE / Inter in vetta alla Serie A. Dopo il passo passo della Juventus contro il Sassuolo, oggi i nerazzurri ne hanno approfittato battendo la Spal e portandosi nuovamente al primo posto solitario. Decisiva la doppietta di Lautaro Martinez, alla quale nelal ripresa ha fatto seguito la rete di Valoti, che ha solo reso più palpitante la seconda frazione di gioco.

Calciomercato Inter, annuncio di Conte su Vidal

Intervenuto dopo la gara di 'San Siro', Antonioha avuto modo di parlare anche delle voci di calciomercato sulla sua Inter clicca qui per restare aggiornato.

Parlando delle recenti indiscrezioni sul possibile arrivo di Vidal, Conte ha avuto modo di elogiare il suo pupillo: "Posso parlare di Arturo perché l'ho allenato quando non era ancora Vidal - le sue parole ai microfoni di 'Sky Sport' - Veniva dal Leverkusen e non era il Vidal che conoscevamo: ci ho lavorato tre anni e mi ha sempre dato tutto, così come tutti mi danno sempre tutto".

Calciomercato Inter, annuncio Conte sui colpi di mercato

Il tecnico, infine, non si è sbilanciato sui prossimi colpi di mercato: "Rinforzi di piede sinistro? In questo momento non è giusto parlare di mercato perché mancherei di rispetto ai miei calciatori. In un momento di grossa difficoltà per noi, abbiamo avuo l'opportunità di alzare la responsabilità per tutti. Vedo il bicchiere mezzo pieno da questo punto di vista: in un momento difficile, in cui abbiamo una mancanza numerica in alcuni reparti, sto avendo una grande risposta da parte di tutti. Preferisco parlare dei ragazzi che in campo stanno rispondendo alla grande. La società deve parlare di mercato: se e come si farà".

