INTER SPAL CONTE / Vittoria e sorpasso per l'Inter: il 2-1 sulla Spal vale il primo posto in classifica per i nerazzurri grazie al pareggio della Juventus. A 'Sky' Conte commenta così il match: "Diciamo che lavoriamo fin dal primo giorno per cercare di dare fastidio.

Penso che stiamo facendo un ottimo lavoro ma sono passate 14 giornate ed essere in testa ci deve dare soddisfazione ma al tempo stesso dobbiamo cercare di fare di più e cercare di gestire meglio partite come oggi e non portarle aperte fino alla fine quando può succedere di tutto".

SEGNALE DI SVOLTA MENTALE - "Con il Parma è stata un'altra partita: non stavamo facendo bene ed eravamo andati in vantaggio, poi siamo andati sotto e fatto un ottimo secondo tempo. Oggi c'era comunque voglia: quando una squadra così forte perde punti, bisogna approfittarne. Ora bisogna continua a sapere che non bisogna guardare gli altri ma continuare il processo di crescita".

LAUTARO - "Sento dei discorsi su Lautaro, nella mia testa è sempre stato titolare. Stanno lavorando tanto, sta crescendo molto. Prima viveva in funzione del gol: sono stato chiaro con gli attaccanti, quelli top lavorano per la squadra. Parlate di Lautaro, ma Lukaku oggi non ha fatto gol ma una partita incredibile. Sono giocatori giovani, possono crescere ancora con il lavoro, l'importante è che mantengano questa voglia".

JUVENTUS - "Forte con la Juventus? Ti rispondo la prossima volta (ride, ndr)".

