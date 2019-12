Pagelle Napoli-Bologna, i voti del primo tempo

PAGELLE NAPOLI BOLOGNA PRIMO TEMPO / Partita noiosissima al San Paolo, al punto che perfino Edo De Laurentiis viene 'beccato' a sbadigliare in tribuna. Napoli che crea pochissimo, fino al 40' arriva di fatto una sola volta al tiro ed è il gol annullato a Lozano (fra i migliori) per fuorigioco. Poi ci pensa Llorente, in tap-in su conclusione di Insigne respinta male da Skorupski.

Ilva vicino al gol con Orsolini e controlla le scorribande di avversari ancora a caccia di un'identità, al di là del gol che nasce da un'azione estemporanea.

NAPOLI

Ospina 6

Maksimovic 6

Manolas 6

Koulibaly 6

Di Lorenzo 6

Fabian 5,5

Zielinski 6

Elmas 5,5

Insigne 6

Lozano 6

Llorente 6



BOLOGNA

Skorupski 6

Tomiyasu 6

Bani 5,5

Danilo 6

Denswil 6

Poli 6

Medel 6

Orsolini 6

Dzemaili 5,5

Sansone 5,5

Palacio 5,5