NAPOLI BOLOGNA CALLEJON / Cambia ancora Carlo Ancelotti: per Napoli-Bologna, il tecnico di Reggiolo si affida nuovamente al 4-3-3, come non accadeva dalla gara contro il Torino dello scorso campionato. Ritorno all'antico (il modulo del triennio Sarri) con qualche conferma importante rispetto alla gara di Liverpool: come all'Anfield Road a destra sulla linea difensiva agirà Nikola Maksimovic, con Di Lorenzo dirottato sull'out mancino. Elmas con Zielinski e Fabian Ruiz nel tridente di centrocampo, mentre farà discutere la seconda panchina consecutiva per Josè Maria Callejon: Lozano è stato preferito allo spagnolo nell'undici titolare con il rientrante Insigne a sinistra e Llorente al centro.

Per l'ex, il cui agente ai nostri microfoni ha smentito il trasferimento in Cina a gennaio, due panchine di fila non si verificavano dallo scorso mese di dicembre.

Napoli-Bologna, le formazioni ufficiali

Queste le formazioni ufficiali di Napoli-Bologna:

Napoli (4-3-3): Meret; Maksimovic, Manolas, Koulibaly, Di Lorenzo; Elmas, Zielinski, Fabian Ruiz; Lozano, Llorente, Insigne. Allenatore Ancelotti

Bologna (4-3-3): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Denswil; Poli, Medel, Dzemaili; Orsolini, Palacio, Sansone. Allenatore Mihajlovic