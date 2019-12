CALCIOMERCATO JUVENTUS SARRI KAMARA / La Juventus guarda in Scozia e mette nel mirino Glen Kamara, 24 anni, centrocampista finlandese in forza ai Rangers Glasgow guidati da Steve Gerrard. I bianconeri, secondo quanto riferito dal 'Daily Record', starebbero pensando di presentare un'offerta per il calciatore, valutato almeno 10 milioni di euro.

Un affare però che difficilmente potrà andare in porto nel calciomercato invernale visto che l'intenzione dei Rangers è confermare la struttura della squadra senza cedere i migliori calciatori a stagione in corso: "Nessuno dei miei migliori giocatori partirà a gennaio - ha affermato lo stesso Gerrard - . Le uniche cessioni saranno dei calciatori che vogliono maggior minutaggio: li voglio rispettare e aiutare a trovare la sfida giusta per farli giocare di più.

Ma nessuno dei giocatori migliori sarà ceduto a gennaio: non posso essere più chiaro di così".

Calciomercato Juventus, nome nuovo per il centrocampo

La Juventus potrebbe vedere diverse uscite nel mercato di gennaio: a centrocampo c'è la possibilità che Emre Can, negativa la sua prestazione contro il Sassuolo, sia ceduto al miglior offerente, considerato anche l'esclusione dalla lista Champions che non è andata giù al tedesco. Se dovesse arrivare la cessione dell'ex Liverpool, Sarri potrebbe ricevere un rinforzo in mediana che però difficilmente potrà essere Kamara vista la volontà dei Rangers di non cedere i pezzi migliori.

