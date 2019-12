JUVENTUS SASSUOLO BENTANCUR / Frena la Juventus in casa contro un ottimo Sassuolo. Rodrigo Bentancur, uno dei migliori nelle fila bianconere, commenta in zona mista il 2-2 di questo pomeriggio all''Allianz Stadium': "Nel primo tempo eravamo troppo lunghi, abbiamo concesso qualche ripartenza e sofferto un po'.

Nella ripresa abbiamo cambiato mentalità, facendo decisamente meglio. E' questa la strada giusta, anche se è mancato qualcosa per vincere la partita soprattutto sul piano della cattiveria. Loro hanno un ottimo palleggio, il mister ci ha detto di cambiare mentalità nel secondo tempo e l'abbiamo fatto. Almeno abbiamo conquistato un punto. Sorpasso? Non cambierebbe nulla. Noi pensiamo a fare il nostro meglio, non guardiamo oggi al loro risultato".