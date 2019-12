PROBABILI FORMAZIONI VERONA-ROMA / Reduce da due vittorie consecutive per 3-0, Paulo Fonseca dovrà scardinare una delle migliori difese del campionato per tentare di centrare il terzo successo consecutivo. Posticipo domenicale della quattordicesima giornata, Verona-Roma mette di fronte la prima e la quarta retroguardia, con undici e quattordici reti subite rispettivamente.

Senza lo squalificato, i giallorossi non possono permettersi passi falsi nella corsa Champions, anche perché venerdì prossimo sono attesi dalla difficile trasferta in casa dell' Calciomercato.it segue la sfida del Bentegodi in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI VERONA-ROMA

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmini, Gunter, Bocchetti; Faraoni, Pessina, Amrabat, Lazovic; Verre; Zaccagni, Di Carmine. All. Juric

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko. All. Fonseca

CLASSIFICA SERIE A: