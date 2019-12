JUVENTUS SASSUOLO SARRI / Juventus bloccata sul 2-2 dal Sassuolo all''Allianz Stadium'. Cristiano Ronaldo torna al gol su rigore ma non basta ai campioni d'Italia per conquistare i tre punti. Maurizio Sarri in conferenza stampa analizza la prestazione dei bianconeri: "Ci siamo svegliati solo dopo lo svantaggio, dove c'è stata una reazione forte creando 5-6 occasioni pulite per vincere. Però abbiamo regalato 50 minuti al Sassuolo: la nostra colpa oggi è nella gestione della partita, dovevamo prestare più attenzione".

Juventus-Sassuolo, Sarri: "Ronaldo più vivo nel finale"

"Non c'è un problema di gioco ma nella fase d'impostazione. Ci sono stati degli errori tattici. Ad ogni palla presa subivamo un contropiede pericoloso.

Abbiamo fatto tre ca***** sul loro gol. Dobbiamo migliorare nel post-Champions: inconsciamente, a livello motivazionale, ci manca qualcosa in campionato. Sorpasso? Mancano ancora 24 partite, per un punto in più o in meno non cambia la situazione. Sarebbe preoccupante al contrario, come mentalità, se adesso pensassimo a questo: ci portano tutti sul lettino dello psichiatra a marzo. Questo aspetto non ci interessa, dobbiamo valutare soltanto la nostra prestazione e dove poter fare meglio".

"Cristiano Ronaldo? L'ho visto più vivo negli ultimi 30 minuti. Questo dimostra che ha ritrovato resistenza e tenuta: come detto le volte scorse, deve lavorare sulla brillantezza e l'esplosività".

