MILAN PIATEK IBRA / Un primo tempo da dimenticare per Piatek. L'attaccante polacco, chiamato ad una svolta, dopo un avvio di stagione alquanto deludente, è stato ampiamente insufficiente nella prima frazione di gioco, appoggi sbagliati e imprecisione sotto porta. Oggi potrebbe arrivare la bocciatura definitiva di Piatek, che ha ancora il secondo tempo contro il Parma per riprendersi il Milan.

Al momento però il Diavolo continua a faticare ad andare a segno: un problema che il club rossonero vuole risolvere acquistando una nuova punta.

L'oggetto dei desideri - non è un segreto - porta il nome di Zlatan Ibrahimovic. Saranno giorni caldi questi per convincere lo svedese ad accettare il Milan: un successo contro il Parma potrebbe certamente aiutare, una squadra un po' più vicina all'Europa darebbe un motivo in più a Ibra.

