Lazio-Udinese, pagelle primo tempo: super Immobile, male Ekong

LAZIO UDINESE PAGELLE PRIMO TEMPO / Primo tempo super per la Lazio, che va al riposo in vantaggio di tre reti sull'Udinese. Biancocelesti scatenati, due reti di Immobile una su azione e una su rigore. Nuovo penalty, con Luis Alberto che realizza il tris, friulani imprecisi sottoporta che in difesa subiscono l'impossibile dagli avversari.

LAZIO

Strakosha 6

Luiz Felipe 6

Acerbi 6

Radu 6

Lazzari 6

Milinkovic-Savic 6,5

Leiva 6,5

Luis Alberto 7

Lulic 6,5

Correa 6,5

Immobile 7

All. S.

Inzaghi 6

UDINESE

Musso 6

Becao 5

Ekong 4

Nuytinck 5

Larsen 5,5

Mandragora 6

Walace 6

De Paul 5,5

Samir 5,5

Nestorovski 5,5

Okaka 5,5

All. Gotti 5,5

Tabellino

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. Inzaghi

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Ekong, Nuytinck; Larsen, Mandragora, Walace, De Paul, Samir; Nestorovski, Okaka. Arbitro: Di Bello (sez. di Brindisi)

Reti: 9’ Immobile (L), 35’ rig. Immobile (L), 45’+1 rig. Luis Alberto (L)

Note: Ammoniti: Ekong (U)