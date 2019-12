CALCIOMERCATO BRESCIA GROSSO CORINI / Tre sconfitte in altrettante partite, 10 gol subiti e nessuno fatto: Fabio Grosso ha avuto un impatto decisamente negativo sul campionato del Brescia.

Il suo arrivo alla guida delle Rondinelle non ha dato la scossa sperata ed ora la sua avventura è già arrivata al capolinea: il presidenteavrebbe, infatti, deciso di sollevare dall'incarico l'ex campione del Mondo 2006 e richiamare alla guida della squadra Eugeni, invocato ieri anche dal pubblico del Rigamonti.

Calciomercato Brescia, dal caso Balotelli ai risultati: Grosso esonerato

Grosso paga sicuramente per i risultati deludenti ma non solo: oltre alle tre sconfitte consecutive, con punteggi anche pesanti (4-0 con il Torino e un duplice 3-0 contro Roma e Atalanta), c'è da tenere in conto anche del caso Balotelli. Grosso lo ha escluso dalla gara contro la Roma dopo averlo allontanato dall'allenamento due giorni prima: un rapporto che non è decollato e che ha reso ancora più complicata l'avventura del tecnico alla guida delle Rondinelle. Così oggi è arrivata la decisione del club: a breve arriverà l'annuncio dell'esonero e, con ogni probabilità, Corini verrà richiamato dalle Rondinelle.

