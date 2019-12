DIRETTA NAPOLI BOLOGNA FORMAZIONI / Dopo l'ottima prestazione contro il Liverpool, Carlo Ancelotti vuole tornare alla vitorria in Napoli-Bologna. Senza Allan, l'allenatore azzurro ritrova però Insigne.

In casa rossoblù, dopo le emozioni vissute nel corso della conferenza stampa di Sinisa, si tenterà di trasferire in campo la grinta trasmessa dal tecnico serbo per tentare di centrare l'impresa al San Paolo. Calciomercato.it seguirà la partita delle 18 in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-BOLOGNA

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Callejon, Zielinski, Fabian Ruiz, Insigne; Mertens, Lozano. Allenatore Ancelotti

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Krejci; Medel, Dzemaili; Orsolini, Svanberg, Sansone; Palacio. Allenatore Mihajlovic

CLASSIFICA SERIE A: