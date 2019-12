CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC MASSARA / Il direttore sportivo del Milan Massara ha parlato a 'Sky' prima della gara contro il Parma, soffermandosi anche sulla questione Ibrahimovic, con lo svedese che potrebbe tornare in rossonero.

Tutte le news di mercato: CLICCA QUI!

Il dirigente rossonero ha spiegato: "Bisogna ingranare un'altra match, ritrovare la vittoria e tornare ad una classifica migliore.

Ibrahimovic? Non c'è nessuna trattativa, non c'è nessun aggiornamento da dare: Zlatan sta valutando il suo futuro, è collocato sul mercato, ma non c'è nessun tipo di sviluppo in questo momento.come tutti gli attaccanti la vive con sofferenza: quando manca il gol diventa difficile trovare la serenità. Deve stare sereno perché sta lavorando per la squadra: presto tornerà a segnare molte reti".

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, scatto Milan per Ibrahimovic: le ultime di CM.IT

Calciomercato Milan, tra Ibra e Piatek: le ultime in vista di gennaio