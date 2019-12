Serie A, Juventus-Sassuolo 2-2: papera Buffon, rimedia Ronaldo

SERIE A JUVENTUS SASSUOLO 2-2 / Solo un pari per 2-2 per la Juventus, nel match casalingo con il Sassuolo. La squadra di Sarri viene fermata da quella di De Zerbi che se la gioca a viso aperto fin dai primissimi minuti. Grande equilibrio in avvio, rotto dal diagonale vincente di Bonucci (20'). Replica però immediatamente Boga con un delizioso pallonetto a scavalcare Buffon (22'), gli ospiti creano anche i presupposti per altre occasioni interessanti prima dell'intervallo. Alla ripresa, disimpegno horror di de Ligt, sulla conclusione di Caputo erroraccio di Buffon che regala il vantaggio agli ospiti (47').

Il giovane portiere, per il Sassuolo, si oppone da campione a, ma non può nulla sul rigore del portoghese (68'), procurato dal neo entrato. La 'Joya' poi sfiora il 3-2 con un altro grande intervento dell'estremo difensore neroverde, che poi rischia la frittata come Buffon ma si salva nel finale su una conclusione di Ramsey. Punto prezioso per gli ospiti, la Juve rischia il sorpasso in classifica dall'

JUVENTUS-SASSUOLO 2-2 - 20' Bonucci (J), 22' Boga (S), 47' Caputo (S), 68' Cristiano Ronaldo rig. (J)

CLASSIFICA:

Juventus* 36 punti; Inter 34; Lazio 27; Cagliari, Roma e Atalanta* 25; Napoli 20; Parma e Verona 18; Torino* 17; Fiorentina* 16; Milan, Udinese, Sassuolo e Lecce* 14; Bologna 13; Sampdoria 12; Genoa* 10; Spal 9; Brescia 7.

* una partita in più

** una partita in meno