DIRETTA SERIE A 14A GIORNATA LIVE / Domenica ricca per la Serie A: dopo la sfida tra Juventus e Sassuolo, tocca all'Inter. Alle ore 15 i nerazzurri affrontano la Spal in una delle tre gare del pomeriggio. Possibilità di conservare il terzo posto in classifica per la Lazio che ospita l'Udinese, mentre il Milan di Pioli va alla ricerca di una vittoria sul campo del Parma.

Calciomercato.it vi offre gli aggiornamenti dei risultati delle gare delle 15 in diretta:

INTER-SPAL 2-1: 16' e 41' Lautaro (I), 50' Valoti (S)

LAZIO-UDINESE 2-0: 10' e 37' rig. Immobile (L), 45' + 1 Luis Alberto rig. (L)

PARMA-MILAN 0-1: 88' Hernandez (M)

CLASSIFICA:

Juventus* 36 punti; Inter 34; Lazio 27; Cagliari, Roma e Atalanta* 25; Napoli 20; Parma e Verona 18; Torino* 17; Fiorentina* 16; Milan, Udinese, Sassuolo e Lecce* 14; Bologna 13; Sampdoria 12; Genoa* 10; Spal 9; Brescia 7.

* una partita in più

** una partita in meno