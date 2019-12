MILAN KESSIE TITOLARE BENNACER / Tutto confermato, Franck Kessie torna titolare. Come anticipato nella giornata di ieri, il centrocampista ivoriano avrà la possibilità di mettersi in mostra dal primo minuto dopo l'esclusione contro la Juventus e la panchina con il Napoli. Pioli vuole recuperarlo e dopo una settimana positiva in allenamento ha deciso di tornare a puntare sul calciatore, che resta comunque sul mercato, e di lasciare in panchina Krunic, che non ha certo sfigurato. Già a gennaio l'ex Atalanta può lasciare Milano e la Serie A.

Piace parecchio in Premier League, soprattutto a: una buona prestazione oggi può certamente servire per le casse del Milan, che non ha alcuna intenzione di svendere Kessie. Bocciatura confermata per, sempre più riserva, che si accomoda in panchina con il ritorno,dopo la squalifica, di

La probabile formazione del Milan contro il Parma:

Milan 4-3-3: Donnarumma, Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez, Kessie, Bennacer, Bonaventura, Suso, Piatek, Calhanoglu