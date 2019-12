Juventus-Sassuolo: fischi per Bernardeschi, Boga incanta

JUVENTUS SASSUOLO BERNARDESCHI BOGA / La Juventus non ha brillato finora nel match dell''Allianz Stadium' contro il Sassuolo. Pomeriggio difficile per adesso per i bianconeri di Sarri, rimontati dai neroverdi dopo il vantaggio iniziale di Bonucci.

Oltre a, prestazioni negative nelle fila bianconere per Emre(sostituito ad inizio ripresa da Matuidi) e: il tedesco non ha sfruttato la chance dal primo minuto, mentre il fantasista numero 33 è stato fischiato da una parte dei tifosi dello 'Stadium' quando ha lasciato il campo per. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato di Serie A---> clicca qui!

A prendersi la scena nel lunch-match di Torino è invece Jeremie Boga, protagonista dell'invenzione del momentaneo 1-1 con il cucchiaio a scavalcare Buffon. Prestazioni da leccarsi i baffi per l'ex talento del Chelsea, al terzo gol realizzato alla prima stagione nel campionato italiano. Sull'ivoriano classe '97 potrebbero riaccendersi nuovamente i riflettori del mercato, anche se è al momento difficile una sua partenza a gennaio dal Sassuolo. Di recente Boga è stato accostato a Torino, Napoli e Roma, oltre ad alcune società di Premier League.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, addio Emre Can? Paratici svela i piani per gennaio