JUVENTUS SASSUOLO ERRORE DE LIGT BUFFON / Sfida di fuoco per il lunch match della 14a giornata di Serie A, succede di tutto all'Allianz Stadium. La Juventus parte nettamente favorita contro un Sassuolo che però vuole vender cara la pelle. E lo si vede subito. Al vantaggio firmato da Bonucci gli emiliani rispondono subito con un grande gol di Boga per il pareggio nel primo tempo e poi, in apertura di sorpresa, arriva addirittura il sorpasso.

Merito, o meglio colpa, di un clamoroso erroraccio nella fase difensiva bianconera, con Cuadrado che effettua un pericolosissimo retropassaggio verso Buffon, che esce indeciso e complica la vita anche a de Ligt in quale si avventura in uno sciagurato rilancio finito sui piedi di Caputo. L'attaccante neroverde, quindi, tira in porta trafiggendo un Buffon tutt'altro che incolpevole. Il Sassuolo ribalta il punteggio, si porta in vantaggio e fa scatenare le polemiche dei tifosi che si scagliano contro de Ligt e Buffon per gli errori.