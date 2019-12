NAPOLI INFORTUNIO ALLAN / Dopo il prezioso pari in Champions League contro il Liverpool, il Napoli prova a ripartire quest'oggi in campionato contro il Bologna. Azzurri che non vincono da sette gare ufficiali, per i partenopei bisogna necessariamente tornare ai tre punti quantomeno per rincorrere la zona Champions. Venerdì, è avvenuto il colloquio tra la squadra e De Laurentiis, dopo i malumori delle ultime settimane. Ancelotti attende, sul campo, la reazione definitiva da parte dei suoi.

Napoli, infortunio Allan: i tempi di recupero

Napoli che però contro i rossoblu' dovranno rinunciare ad Allan a centrocampo. Il brasiliano, contro il Liverpool, ha subito un colpo, riportando un'infrazione alle costole.

Problema non da poco per Ancelotti, che stando alle informazioni riportate dal 'Mattino' dovrà rinunciare al numero 5 per almeno una decina di giorni. Situazione comunque da monitorare, non è detto che lo stop non sia più lungo, complicando i piani in un mese di dicembre in cui il Napoli deve lanciare la rimonta in classifica.

