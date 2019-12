INTER INFORTUNIO SENSI / Non sono buone notizie quelle che arrivano su Stefano Sensi dal report medico diramato ieri dall'Inter. Il centrocampista dell'Inter, fatta eccezione per una manciata di minuti contro il Borussia Dortmund, è fermo praticamente dalla gara contro la Juventus ad inizio ottobre ed i tempi di recupero si allungano.

I nuovi fastidi avvertiti dal giocatore, infatti, escludono la possibilità di rientro contro la Roma venerdì sera e poi in Champions contro il Barcellona. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato di Serie A---> clicca qui!

Dall'Inter filtra l'indicazione secondo cui non dovrebbe trattarsi di pubalgia, per cui si spera nel controllo in programma con un esperto in settimana per stabilire con precisione le cause del problema e quindi la data dal ritorno. L'obiettivo quindi è disputare almeno una delle ultime sfide prima di Natale, visto che con Nicolò Barella appena operato il reparto di centrocampo è ridotto all'osso. Secondo quanto scrive il 'Corriere dello Sport' però anche l'ex Sassuolo potrebbe rivedersi nel 2020.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Inter, ultime dall'infermeria: sorriso Sanchez, stop prolungato per Sensi