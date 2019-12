JUVENTUS SASSUOLO VOTI TABELLINO PRIMO TEMPO / Il Sassuolo frena per il momento la Juventus al termine del primo tempo del lunch-match dell''Allianz Stadium'. Non basta alla capolista il destro da biliardo di Bonucci: appena 2' più tardi è Boga, il migliore in campo per distacco finora, a superare Buffon con un delizioso pallonetto. La squadra di De Zerbi gioca un bel calcio mettendo in difficoltà i bianconeri, Caputo si rende portagonista in versione assist-man.

Ancora una prova incolore per, mentreè uno dei più brillanti nello scacchiere di Sarri.

JUVENTUS

Buffon 6

Cuadrado 6

Bonucci 6,5

De Ligt 6

Alex Sandro 5,5

Bentancur 6,5

Pjanic 6

Emre Can 5,5

Bernardeschi 5,5

Higuain 6

Cristiano Ronaldo 4,5

Allenatore: Sarri 5,5

SASSUOLO

Turati 6,5

Toljan 6,5

Marlon 6,5

Romagna 6,5

Kyriakopoulos 6

Magnanelli 6,5

Locatelli 6,5

Djuricic 6,5

Traore 6,5

Boga 7,5

Caputo 6,5

Allenatore: De Zerbi 6,5

Arbitro: La Penna 6

TABELLINO

Juventus-Sassuolo 1-1 - 20' Bonucci (J); 22' Boga (S)

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Bentancur; Bernardeschi; Higuain, Ronaldo. A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, De Sciglio, Ramsey, Dybala, Danilo, Matuidi, Rugani, Demiral. Allenatore : Sarri

Sassuolo (4-2-3-1): Turati; Toljan, Marlon, Romagna, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Djuricic, TraorE, Boga; Caputo. A disposizione: Pegolo, Russo, Duncan, Peluso, Obiang, MUldur, Raspadori, Tripaldelli, Piccinini, Mazzitelli, Ghion, Bourabia. Allenatore: De Zerbi

Arbitro: La Penna (sez. Roma)

VAR: Nasca

Ammoniti: Djuricic (S)

Espulsi:

Note: